صراع انتخابى على سكرتير عام التجارة الأفريقية الحرة اليوم في قمة أفريقيا

مازال الصراع على اختيار منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية "AFCFTA"يسيطر على القمة الأفريقية اليوم فى ختام اجتماعاتها بأديس أبابا، وهناك محاولات للوصول لحل توفيقى بين الثلاث دول لاختيار أحد المرشحين للمنصب وهم: امكالً ميني من جنوب أفريقيا، سيسليا أكينتوميد من نيجيريا، فاستن لانجا من الكونغو الديمقراطية.

وعلم "اليوم السابع"، من مصادر بمكتب الاتحاد الافريقى، أن القمة فشلت فى اتخاذ قرار توفيقى بشأن المرشح على منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وبعد مناقشات مستفيضة أمس، قرر رئيس القمة وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بموافقة الدول الأعضاء أن يجرى مكتب المستشار القانونى للاتحاد اليوم انتخابات بين ثلاثة دول المتقدمة للمنصب لاختيار السكرتير العام والمدير التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية "أفكفتا "بالاقتراع المباشر والتى تستضيف مقرها غانا .

وشارك الرئيس السيسى فى افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهى تتمتع باستقلالية فى عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذى يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتى وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.

كما شارك الرئيس السيسى فى جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول ليبيا والساحل، حيث ألقى كلمة هامة أكد فيها أن الترابط بين الوضع فى ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التى تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا مشيرا الى أنه على الرغم من الجهود المقدرة التى تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامى أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.