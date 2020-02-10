صحة الوادى الجديد تطلق قوافل طبية مجانية للمواطنين فى قرى غرب الموهوب

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، قافلة طبية لأهالى قرى "غرب الموهوب" فى مركز الداخلة، حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أحمد محروس، عن تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية، والذى يبلغ عددهم 7521 نسمة، حيث ستقدم القافلة خدماتها حتى مساء غٍد الثلاثاء .

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى والمناطق القريبة، على أن تستكمل القافلة أعمالها غدًا الثلاثاء لخدمة المناطق المحيطة بالقرية .

وأشار إلى، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التى تحمل معانى الرحمة للبشرية .

ولفت إلي، أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "القرى الاكثر احتياجاً" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

وكان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أعلن اليوم الإثنين، عن تجهيز 225 فرقة طبية لتحصين 384441 طفلًا مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، فى حملة تنفذها الوزارة فى الفترة من 16- 19 فبراير الجاري، مؤكدا على تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أى موانع للتطعيم للأطفال.

أضاف محروس، أنه جرى تجهيز فرق متحركة وثابتة ستجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم سيتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجرى تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.

لفت إلى أن محافظة الوادى الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية وأن قطاع الطب الوقائى يعمل على الاستمرار فى مواجهة المرض وجعل المحافظة خالية منه.

وذكر محروس، أنه جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تنفذ وزارة الصحة والسكان حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وكنت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الأربعاء 15 يناير 2020، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.