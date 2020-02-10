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صحة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية بنى وركان بمركز العدوة

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:15 م
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية بنى وركان بمركز العدوة جانب من القافلة الطبية
المنيا - فريق المحافظات

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية لقرية بنى وركان بمركز العدوة خلال يومى 8و9 فبراير 2020 ، والتى تُأتى ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجات، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية .

قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1651 حالة مترددة ، والتى تنوعت بين 379 حالة جراحة، 452 أطفال، 126 حالة جلدية، 313 باطنة، 160 نساء، 114 قلب وأوعية دموية، 85 أسنان، 22 تنظيم أسرة.

كما تم عمل تحاليل مختلفة لعدد 94 حالة، وعمل كشف بالموجات الصوتية لعدد 71حالة ، عدد 24 رسم قلب، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد (203) حالة، وأسنان لعدد 5 حالات، كما تم تحويل 92 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين.

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام عدد 5 عيادات متنقلة بالإضافة الى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .

 


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