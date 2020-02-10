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صحة المنوفية تنظم قوافل طبية متعددة التخصصات لقرى البتانون وطهواى

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص
صحة المنوفية تنظم قوافل طبية متعددة التخصصات لقرى البتانون وطهواى قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 17، 18 من شهر فبراير الحالى إلى قرية البتانون بمركزشبين الكوم، وقافلة طبية آخرى بقرية طهواى بمركز أشمون، يومى الأربعاء والخميس الموافق 19و20 من نفس الشهر الجارى، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة ، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة ، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة " والتى قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

حيث أشار محافظ المنوفية بأنه تم فحص 1100مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة الثالثة عشر بمركز شباب الباجور يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى.

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة الثالثة عشر إستهدفت الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.


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