"صحة المرأة ومخاطر التلوث البيئى".. ندوة بمقر المجلس القومى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أقام جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق، مع فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة، عايدة عطية مقررة الفرع ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وبحضور سمر طلعت باحث بجهاز شئون البيئة، ندوة تطرقت إلى مبادرة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، عقدت الندوة بمقر فرع المجلس القومى للمرأة، بحضور أعضاء فرع المجلس وعدد من السيدات .

وقالت مقررة فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية، تحدثت عن إلإهتمام بصحة المرأة والكشف عن الأمراض غير السارية " الضغط - السكرى - السمنة " ودورالمجلس فى التوعية وحشد السيدات للإكتشاف المبكر لسرطان الثدى والتوعية بعوامل الخطورة وشرح طريقة الفحص الذاتي.

وتابعت مقررة الفرع: أن الندوة تطرقت إلى مبادرة "إتحضر للأخضر" طريق الإستدامة وجهود جهاز شئون البيئة فى تشجير المؤسسات والمصالح الحكومية والكنائس مجانا والطرق السليمة للتخلص من المخلفات والحد من استخدام البلاستيك ،و خطر المخلفات الإليكترونية مثل بطاريات الموبيلات والحجارة وتركها للأطفال مع الحد من استخدام المحمول فى الظلام والإستعمال السىء للمحمول.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ،قد وضعت خطة فى مواجهة التلوث البيئى فى مصر، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تواجه تلوث الهواء من خلال عدة محطات حيث يوجد الآن 102 محطة لرصد نوعية الهواء، وتعطى تلك المحطات كافة المعلومات الخاصة بنوعية الهواء والتلوث الموجود فيها بجانب تحديد الأماكن التى يوجد بها تلوث شديد وبها أزمات.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطلقت حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والمبادرة تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادم.