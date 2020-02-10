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شهود يكشفون تفاصيلا جديدة حول مذبحة الحدائق: "المحامى كان بيفكر فى الانتحار"

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:54 ص
شهود يكشفون تفاصيلا جديدة حول مذبحة الحدائق: "المحامى كان بيفكر فى الانتحار" العقار اللذي شهد الجريمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحقيقاتها حول قتل محام لزوجته وابنته وانتحاره فى منطقة حدائق الأهرام، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان، من جيران المحام، وأفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين، فضلًا عن أقوال أفراد أسرة الزوجة المجنى عليها.
 
وجاءت مجمل الأقوال لتؤكد أن المحام المتوفى كان يعانى من أزمة نفسية بسبب مشاكل مالية وكثرة ديونه، وأنه تحدث مع عدد من المقربين منه عن رغبته فى إنهاء تلك المشاكل عن طريق الانتحار، ولكنه يخشي على زوجته وابنته من بعده.
 
وكشفت أقوال الشهود أن المبالغ المالية المديون بها المحام المتوفى بلغت ملايين الجنيهات، الذي استثمرها فى مجال العقارات، ولكنه فشل فى سداد مستحقات شركائه المستثمرين.
 
وكشفت أقوال الجيران الذي شاهدوا جثث المحام وزوجته وابنته، أنهم سمعوا صوت ارتطام ضخم، فخرجوا لاستطلاع الأمر فعثروا على جثة المحام بجوار جثة ابنته الطفلة.
 
واستمعت جهات التحقيق لأقوال الطفل ابن زوجة المجنى عليها على سبيل الاستدلال بأقواله، والذي قال:" كنت نايم وصحيت على صوت أمى وشوفتها مرميه على الأرض".
 
وتابع الطفل، أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه، قائلا: "شوفته وهو بيرمى أختى فى المنور ورمى نفسه هو كمان".
 
وأضاف الناجي الوحيد بالحادث: "خرجت إلى بلكونة الشقة وبدأت فى الاستغاثة بالجيران ومسكت التليفون وحاولت إخبار أقاربنا ولقيت الجيران انتبهوا لى وأنا بصوت وبلغوا الشرطة".
 
 
 

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