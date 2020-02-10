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شهود عيان بحادث مقتل شاب بسنترال: المتهم تخفى فى نقاب وسدد طعنة برقبة المجنى عليه

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:22 م
شهود عيان بحادث مقتل شاب بسنترال: المتهم تخفى فى نقاب وسدد طعنة برقبة المجنى عليه حادث مقتل شخص فى فيصل
كتب أحمد الجعفرى

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قال شهود عيان حول واقعة مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين فى فيصل، أن خلافات قديمة بين المجنى عليه، وبين المتهم دفعت الأخير للترصد له وقتله، وتابع شهود العيان، أن المتهم ارتدى نقاب ودخل السنترال حتى لا يشك أحد فى أمره، وطعن المجنى عليه فى رقبته، وحاول الهرب إلا أن الأهالى تمكنوا من الإمساك به.
 
وكان النيابة العامة فى جنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة شاب قتل داخل سنترال بشارع العشرين، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.
 
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت عدد من الشهود لسماع أقوالهم. 
 
وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
ومن ناحية أخرى تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه قتل على يد مجهولين، وجار جمع المعلومات للتوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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