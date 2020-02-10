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شفاء 632 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا فى الصين.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:54 ص
شفاء 632 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا فى الصين.. صور متعافون من فيروس كورونا
كتب ــ محمد تهامى زكى

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أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، عن وصول حالات التعافى من فيروس كورونا الجديد إلى 3281 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الأحد، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الصينية للصحة، فى تقريرها اليومى، إن 632 شخصا غادروا المستشفيات نهاية يوم الأحد بعد تعافيهم، بينهم 356 شخصا فى مقاطعة هوبى.

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وأشارت اللجنة الصحية، إلى ارتفاع ضحايا الفيروس القاتل، وصل إلى 908 أشخاص، وتم تسجيل 40 ألفا و171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانج فى الصين.
 
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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لأشخاص كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" مؤخرا.

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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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وفى سياق متصل، قال البنك المركزى الصينى، إنه سيقدم 300 مليار يوان "43 مليار دولار"، لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف.

وأوضح بنك الشعب الصينى، فى بيان نشره على موقعه، إنه سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه سيدعم المؤسسات المالية لتوفير القروض للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء.

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من جانبه، قال نائب محافظ بنك الشعب الصينى، ليو قوه تشيانج، إن 9 بنوك وطنية كبرى، بالإضافة إلى مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على التمويل الخاص، والتي تشمل مقاطعة خوبى –مركز تفشى الفيروس- وكذلك جرجيان وقوانجدونج وشنجهاى.

 


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