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شاهد.. مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:22 م
شاهد.. مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج
المنيا – فريق المحافظات

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انطلقت مسابقات عضو هيئة التدريس والموظف المثاليين للجامعات المصرية، وكذلك المسابقة الفنية للعزف والغناء الفردى التى تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة 12 جامعة مصرية ضمن فاعليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى، والتى تشارك بها جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، ويمثل فيها الجامعة من عضوات هيئة التدريس الدكتورة رشا المهدى أستاذ طرق التدريس بكلية التربية، كما ينافس الدكتور أمير ماهر طوبيا على لقب الموظف المثالى للجامعات المصرية، وفى المجال الفنى يُمثلها كل من الدكتور أحمد يحيى عبد العزيز فى الغناء الفردي، والدكتور أسامة سمير عياد فى العزف الفردى بكلية التربية النوعية.

وشاركت الدكتورة رشا المهدى والدكتور أمير طوبيا فى المرحلة التمهيدية للمسابقة والتى تشمل اختبارات المعلومات العامة التحريرية، وتستكمل فعاليات المسابقة بالمقابلات الشخصية والعروض التقدمية للسيرة الذاتية للمتنافسين.

وفى مسابقة العزف الفردى قدم الدكتور أسامة سمير عياد رئيس قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية جامعة المنيا مقطوعتين مختلفتين من أعمال كبار الفنانين المصريين، كما قام الدكتور أحمد يحيى الأستاذ المساعد بقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، فى الغناء الفردى بتقديم مجموعة من الأغانى التراثية المصرية الأصيلة المختارة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة الجديد.

وتضم لجان تحكيم لمسابقات الغناء والعزف كلا من: شريف صلاح الموسيقيين بسوهاج، والدكتور حمدى العدوى سفير النوايا الحسنة بسوريا والفرات، والدكتور منتصر القللى أحمد رئيس قسم الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

ويرافق بعثة الجامعة الدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة ورئيس البعثة، ومحمد مختار الشاذلى مسئول التواصل للأسبوع، ويشرف على البعثة محمد رشاد، والدكتور طارق سعد، وهايلايد عايد، ومصطفى راضى، وخلف رمضان.

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (21)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (4)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (6)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (9)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (10)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (11)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (13)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (15)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (16)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج 

 

مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج (18)
مسابقات للغناء والعزف الفردى بأسبوع الجامعات الأول فى سوهاج

جامعة المنيا

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