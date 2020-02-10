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شاهد فى دقيقة.. كيف تنبأ فيلم أمريكى بكل تفاصيل فيروس كورونا قبل 9 سنوات؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. كيف تنبأ فيلم أمريكى بكل تفاصيل فيروس كورونا قبل 9 سنوات؟
إعداد أحمد حسنى

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كثيراً ما تنبأت السينما بالكوارث الطبيعية، والحروب بين الدول المختلفة، ومع انتشار مرض " كورونا" الذى أصبح يهدد البشرية بأكملها، وسط ترقب وخوف من الجميع مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات يوماً بعد يوم، أعاد هذا الوباء للأذهان فيلم "العدوى contagion" الذى تنبأ قبل 9 سنوات كاملة بظهور وباء قاتل من الصين.

1-فيلم "العدوى contagion" عرض لأول مرة عام 2011 للمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرغ.

 

2- قبل 9 سنوات كاملة، تنبأ بخروج فيروس قاتل من الصين، نتيجة تناول الحيوانات.

 

3-عرض لقطات لأشخاص يموتون فجأة بأعراض مرض الإنفلونزا.

 

4- الفيروس انتقل من سيدة أمريكية كانت في زيارة لمدينة هونغ كونغ بالصين.

 

5- كشف لحظات الخوف والرعب التي يعيشها العالم بسبب الفيروس

 

6- يبرز أحداث الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة انتشار الوباء عالمياً.

 

7- تم تصويره تحت إشراف منظمة الصحة العالمية في أتلانتا.

 

8-  "خفاش" نقل المرض إلى خنزير في إحدى المزارع قبل أن ينتقل للإنسان.

 

9- أكل الخنزير الناقل للفيروس وعدم تعقيم اليد نقل العدوى للبشر.

 

10-انتشار فيروس كورونا يصعد بمشاهدات الفيلم لملايين المتابعين بسبب الدقة فى التنبوء بانتشار العدوى.

 


الكوارث الطبيعية

كورونا

فيلم العدوى

Contagion

الصين

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