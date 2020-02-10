شاهد ... إقبال على الطعمية المصرية فى معرض برلين الزراعى

برلين عبد الحليم سالم

على الرغم من استخدام العديد من الشركات والدول المشاركة فى معرض فروت لوجستيكا المقام فى برلين ، الملابس التراثية أو غيرها من وسائل الدعاية ، الا أن الجناح المصرى ، تميز بوجود مطعم صغير لتصنيع " الطعمية " وتوزيعها بالمجان على رواد وزوار المعرض ، الذى تشارك 89 شركة مصرية من بين 3200 شركة عالمية فى فعاليات المعرض الدولى ، ضمن 136 دولة مشاركة فى الفعاليات .

وقال المهندس محسن البلتاجى ، رئيس جمعية مصدرى الحاصلات البستانية ، إن فكرة المطعم المصرى لاقت ترحيب كبير من الحضور وزوار المعرض ، لافتا الى أن المسؤل عن اعداد الطعمية شاب المانى يدعى " إيرك " الذى قال إن أغلب الرواد يسألون عن كيفية تصنيع الطعمية ، لذلك وضعنا طبقًا من الفول الذي تصنع منه الطعمية أمامنا حتى يعرف الرواد طريقة تصنيعها ، لافتًا إن من يتناول ساندويتش طعمية ، غالبًا يطلب سندوتش أخر .

وأضاف البلتاجى ، شراء مواد تصنيع الطعمية سواء الفول أوبقية الخضراوات التى تدخل فى صناعة الطعمية يتم شرائها من برلين .