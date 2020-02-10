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شاهد ... إقبال على الطعمية المصرية فى معرض برلين الزراعى

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:41 م
شاهد ... إقبال على الطعمية المصرية فى معرض برلين الزراعى جناح مصر في المانيا
برلين عبد الحليم سالم

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على الرغم من استخدام العديد من الشركات والدول المشاركة فى معرض فروت لوجستيكا المقام فى برلين ، الملابس التراثية أو غيرها من وسائل الدعاية ، الا أن الجناح المصرى ، تميز بوجود مطعم صغير لتصنيع " الطعمية " وتوزيعها بالمجان على رواد وزوار المعرض ، الذى تشارك 89 شركة مصرية من بين 3200 شركة عالمية فى فعاليات المعرض الدولى ، ضمن 136 دولة مشاركة فى الفعاليات .
 
 
وقال المهندس محسن البلتاجى ،  رئيس جمعية مصدرى الحاصلات البستانية ، إن فكرة المطعم المصرى لاقت ترحيب كبير من الحضور وزوار المعرض ، لافتا الى أن المسؤل عن اعداد الطعمية شاب المانى  يدعى " إيرك " الذى قال إن أغلب الرواد يسألون عن كيفية تصنيع الطعمية  ، لذلك وضعنا طبقًا من الفول الذي تصنع منه الطعمية أمامنا حتى يعرف الرواد طريقة تصنيعها ، لافتًا إن من يتناول ساندويتش طعمية ، غالبًا يطلب سندوتش أخر .
 
وأضاف البلتاجى ،  شراء مواد تصنيع الطعمية سواء الفول أوبقية الخضراوات التى تدخل فى صناعة الطعمية يتم شرائها من برلين .
 
 

فروت لوجستيكا

برلين

الطعمية المصرية

محسن البلتاجى

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