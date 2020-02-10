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سي إن إن : الرجل الذى زعم أنه يعتزم استهداف ترامب يعانى من اضطرابات عقلية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:01 ص
سي إن إن : الرجل الذى زعم أنه يعتزم استهداف ترامب يعانى من اضطرابات عقلية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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أكدت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة خارج مبنى البيت الأبيض ألقت القبض على رجل في الخامسة والعشرين من العمر ، وبحوزته سكين اعترف أنه كان يعتزم استخدامها في اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرجل ، ويدعى روجر هيدجبيث ، إقترب من أحد ضباط جهاز الخدمات السرية ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية الهامة ، وأبلغه أنه موجود هنا ، خارج مقر اقامة ترامب ، من أجل إغتياله بالسكين التي كانت بحوزته.

وأشارت الى أن ضابط الخدمة السرية قاموا بمصادرة السكين وتفتيشه ذاتيا ، حيث عثر معه أيضا على جراب مسدس فارغ ، وتم نقله الى المستشفى لإخضاعه للفحص الطبي الذي أثبت أنه يعاني من اضطرابات عقلية ، فضلا عن أنه من المدرجين على قوائم المفقودين المعرضين للخطر في مدينة براندون بفلوريدا التي تبعد عن واشنطن نحو 1500 كيلومترا.

 

 


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