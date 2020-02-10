سي إن إن : الرجل الذى زعم أنه يعتزم استهداف ترامب يعانى من اضطرابات عقلية

وكالات الأنباء

أكدت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة خارج مبنى البيت الأبيض ألقت القبض على رجل في الخامسة والعشرين من العمر ، وبحوزته سكين اعترف أنه كان يعتزم استخدامها في اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرجل ، ويدعى روجر هيدجبيث ، إقترب من أحد ضباط جهاز الخدمات السرية ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية الهامة ، وأبلغه أنه موجود هنا ، خارج مقر اقامة ترامب ، من أجل إغتياله بالسكين التي كانت بحوزته.

وأشارت الى أن ضابط الخدمة السرية قاموا بمصادرة السكين وتفتيشه ذاتيا ، حيث عثر معه أيضا على جراب مسدس فارغ ، وتم نقله الى المستشفى لإخضاعه للفحص الطبي الذي أثبت أنه يعاني من اضطرابات عقلية ، فضلا عن أنه من المدرجين على قوائم المفقودين المعرضين للخطر في مدينة براندون بفلوريدا التي تبعد عن واشنطن نحو 1500 كيلومترا.