سيبها علينا.. 50 ألف جنيه تنقذ حياة "محمود": نفسى أرجع ألعب مع أصحابى

القليوبية - نيفين طه

ناشد الطفل محمود والذى يبلغ من العمر 15 عاما، أهل الخير فى مساعدته لأجراء عملية زرع كلى، حيث أنه أصيب بفشل كلوى منذ عام، ويقوم بغسل الكلى على مدار 3 أيام أسبوعيا .

وأكمل محمود، حديثه: "والدى رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاما وكان يعمل نجار ولا نملك شيئا، وتكاليف العلاج غالية جدا على أسرتى، حتى أن والدتى تستلف ثمن المواصلات لكى اتمكن من الذهاب لعمل جلسة الغسيل الكلوى"، مضيفا إلى أنه لم يهنأ بحياته مثل باقى الأطفال فأصبحت عظامه تألمه من كثر الألم والأدوية .

وتابع محمود، قائلا: "اكتشفت مرضى من خلال التحاليل التى أثبت أن لدى كلى مدمرة وأخرى متوقفة، وتم إجراء عملية استئصال الكلى المدمرة، وعندما أجريت أول جلسة غسيل بعد العملية أصبت بتشنجات تسببت فى كسر اربع مفاصل لى، كما أصيبت بنزيف بالمخ وتم حجزى بالمستشفي".

وناشد "محمود" أهل الخير بمساعدته فى إنقاذ حياته وإجراء عملية زرع كلى، حيث تتكلف 220 ألف جنيه، وأن الطبيب طالبة بتوفير المبلغ وهو من أسرة متوسطة الحال لا تملك شيئا، وأن بعض أهل الخير بالمنطقة التى يعيش بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية ساعدوه فى توفير جزء من المبلغ وأنه متبقى 50 ألف جنيه لكى يستطيع أن يعمل عملية زرع كلى.

وأضاف "محمود": "ياريت الناس تساعدنى نفس أخف وأكون طفل طبيعى وأرجع ألعب مع أصدقائى، لأنى محروم من كل شيء على طول نايم وأدوية وجلسات غسيل كلى، بهذا المبلغ هينقذوا حياتى ".

كما طالبت والدته أهل الخير بإنقاذ حياه نجلها قائلة: "كل يوم بيزيد ألم ابنى الصغير وتعب كثيرا من جلسات الغسيل، أتمنى مساعدته فى إجراء عملية زرع الكلى وإنقاذ حياته".

رقم التواصل مع الحالة 01115179472



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