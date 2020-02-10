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سيبها علينا.. "أزهر مطروح" يوضح الموقف من مطالبة شيخ معهد بنقله من الضبعة إلى الحمام

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:30 م
سيبها علينا.. "أزهر مطروح" يوضح الموقف من مطالبة شيخ معهد بنقله من الضبعة إلى الحمام الدكتور محمد حلمى القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمطروح
مطروح – حسن مشالي

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أوضحت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الموقف من مطالبة شيخ معهد بنقله من مدينة الضبعة إلى مدينة الحمام، رداً على المناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أرسلها القارئ محمد رمضان محمد الغازى، المقيم فى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية والذى يعمل بمعهد التوحيد بقرية الجفيرة، فى مدينة الضبعة، ويطلب الانتقال من إدارة الضبعة الأزهرية إلى إدارة الحمام، بمحافظة مطروح.

وقال القارئ "عندما أذهب من محل العمل بمطروح إلى مكان إقامتى أنا وأسرتى فى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والعودة مرة أخرى، تكلفنى هذه الرحلة وقتا طويلا لم أعد أقوى عليها بسبب السن التى وصلت لها، حيث أننى على مشارف سن التقاعد ولم يتبق لى سوى أقل من عامين" ، مضيفاً بأنه يعانى من بعض الأمراض المزمنة وشوكة عظمية فى كعب الرجل والسفر يزيد من ألم قدمه.

وناشد القارئ المسئولين بالموافقة على طلب الانتقال إلى إدارة الحمام، مما يقرب المسافة بين العمل ومحل الإقامة.

وبعرض الشكوى على الدكتور محمد حلمى القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أكد أن الشاكى قدم إلى مطروح فى حركة نقل خارجى من محافظة الدقهلية، فى أكتوبر 2019، منذ 4 أشهر فقط ومراعاة لسنه، تم توزيعه على معهد الجفيرة للعمل شيخ معهد، كما يوجد استراحة جيدة جدا للإقامة بالقرب من العمل، ولم يتم توزيعه للعمل فى سيوة أو السلوم، حيث يوجد بهما عجز شديد، وهو يترك الإدارة معظم الوقت لوكيله، ويطالب كثيرا بنقله للديوان فى أحد المناصب، وقدم على وظيفة وكيل إدارة الضبعة التعليمية والمقابلة سوف تتحدد قريبا.

كما أن الضبعة بها عجز شديد ومدينة الحمام ليس بها عجز، فلا يجوز نقله إليها وإلا تعتبر ذلك مخالفة قانونية.


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