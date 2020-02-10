سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات بالمفتاح المصطنع فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص فى سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع بدمنهور والنوبارية.

فى الواقعة الأولى تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية"، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعادتها لمالكيها عقب تحصلهم منهم على مبالغ مالية، متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور وما يجاورها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط إحدى تلك السيارات، وأضافوا بإعادتهم باقى السيارات لمالكيهم عقب تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 من العناصر الإجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة ملاكى، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والكونتاك" وإعادتها لمالكيها عقب تحصلهم منهم على مبالغ مالية، متخذين من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية وما يجاورها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بذات الأسلوب، وأضافوا باستخدامهم للسيارة المضبوطة فى ارتكاب وقائعهم، وقيامهم بتقطيع السيارات المستولى عليها، وإعادة بيعها كقطع غيار للسيارات نظير مبالغ مالية، تم بإرشاد المتهمين ضبط بعض الأجزاء الخاصة بإحدى السيارات المسروقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.