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سفير روسيا فى دمشق يصف الغارات الإسرائيلية على سوريا بـ"الاستفزازية"

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:44 م
سفير روسيا فى دمشق يصف الغارات الإسرائيلية على سوريا بـ"الاستفزازية" غارات إسرائيلية ضد سوريا
وكالات

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أعلن السفير الروسى في سوريا، ألكسندر يفيموف، اليوم، الإثنين، أن الغارات الإسرائيلية استفزازية وتؤدى إلى زيادة احتمال نشوب نزاع حول سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن يفيموف قوله : الغارات الإسرائيلية، بالطبع، استفزازية وخطيرة للغاية بالنسبة للوضع حول سوريا.

الصواريخ تسقط ليس فقط في المناطق المتاخمة لإسرائيل، ولكن أيضًا تصل إلى مناطق فى أعماق سوريا، في شرق البلاد ، وحتى في المناطق السكنية فى دمشق، من المؤسف أن يصبح المدنيون ضحايا تلك الغارات".

وتابع يفيموف "وقع حادث صارخ خلال الهجوم الإسرائيلى فى ليلة 6 فبراير، عندما تعرضت طائرة تقل نحو 172 راكباً لنيران الدفاع الجوي السوري أثناء الرد، من الجيد أنهم تمكنوا من إعادة توجيهها إلى قاعدة حميميم في الوقت المناسب".
 
وأكد السفير الروسي، أنه "بالإضافة إلى الانتهاك الواضح لسيادة سوريا، وتشكيل تهديد حقيقي لحياة الأبرياء، فإن كل ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال الصراع حول سوريا ويتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية".
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت أن طائرة ركاب من طراز " إير باص - 320 " تقل 172 راكباً كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوية السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق ، مشيرة إلى أنه تم توجيه الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
 
وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، أن استقرار الوضع فى سوريا تحقق بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية، وذكر المكتب الصحفى للكرملين - فى بيان اليوم الاثنين، أن تصريح الرئيس الروسى جاء خلال تهنئته الدبلوماسيين الروس بمناسبة يوم الدبلوماسية الروسية، وأكد بوتين أن الدبلوماسية الروسية دافعت دائما بحزم وثبات عن مصالح روسيا.
واشار إلى أنه بفضل عمل الخارجية الروسية الفعال بدأ عمل اللجنة الدستورية السورية وتحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبى الآسيوى والعلاقات الخارجية للمجموعة الاقتصادية للمنطقة الأوراسية وتعززت العلاقات التحالفية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 

سوريا

السفير الروسى

روسيا

عفرين

الغارات الإسرائيلية

الكسندر يفيموف

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