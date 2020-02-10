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زوج يرفع قضية نفى نسب لطفل ويقتل نفسه بعد التأجيل أمام المحكمة بالدقهلية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:33 م
زوج يرفع قضية نفى نسب لطفل ويقتل نفسه بعد التأجيل أمام المحكمة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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رفع "محمد.ع.ا"، 47 سنة مقيم بقرية "أوليلة" بدائرة مركز ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، دعوى قضائية، ضد زوجته لنفى نسب أحد الأطفال منها له، وعندما قررت المحكمة تأجيل القضية قرر قتل نفسه بمبيد حشرى .

وتفاصيل الواقعة، بدأت ظهر اليوم، عندما توجه "محمد.ع.ا"، 47 سنة مقيم بقرية "أوليلة" بدائرة مركز ميت غمر، إلى محكمة الأسرة بميت غمر لحضور جلسة الحكم فى قضية نفى نسب أحد أبناء زوجته له، لكن خلال الجلسة قرر القاضى تأجيل نظر قضية نفى نسب أقامها ضد أحد أبناءه من زوجته.

وعقب التأجيل تخلص العامل الزراعى من حياته بالانتحار عن طريق تناول مادة سامة أمام محكمة الأسرة بميت غمر، فى محافظة الدقهلية، بعد أن قرر القاضى تأجيل نظر قضية نفى نسب أقامها ضد أحد أبنائه من زوجته.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من أفراد تأمين محكمة الأسرة بميت غمر بقيام عامل بتناول مادة سامة، فور خروجه من قاعة المحكمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تناول العامل مادة سامة بعد أن قرر قاضى محكمة الأسرة تأجيل قضية نفى نسب قد أقامه ضد زوجته، لنفس نسب أحد أبناءه من زوجته، وبعد قرار المحكمة بالتأجيل، قرر الانتحار وتناول المادة السامة ولقى مصرعه على الفور.

وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.


الدقهلية

اخبار الحوادث

انتحار عامل

محكمة الأسرة بميت غمر

قضية نفي نسب

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