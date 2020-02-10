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خالد صلاح
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روسيا: تعافى صينيين اثنين من فيروس "كورونا" ويستعدان للخروج من المستشفى

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:23 م
روسيا: تعافى صينيين اثنين من فيروس "كورونا" ويستعدان للخروج من المستشفى محاولات رصد فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك فى روسيا آنا بوبوفا، تعافى مواطنين صينيين اثنين يقيمان فى روسيا من فيروس "كورونا"، مؤكدة أنهما أصبحا فى حالة جيدة، ويستعدان للخروج من المستشفى، وقالت بوبوفا، فى تصريح اليوم الاثنين، إنه لا يزال هناك أكثر من 20 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بينهم أكثر من 6 آلاف مواطن صيني، مضيفة أنه تم نقل 769 شخصًا إلى المستشفيات منذ نهاية ديسمبر الماضي، ومن بين هؤلاء الأشخاص تم تشخيص 97 حالة إنفلونزا و121 حالة تعانى من أمراض الجهاز التنفسى التى تسببها فيروسات أخرى غير الإنفلونزا.
 
وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك فى روسيا، قد أعلنت مؤخرًا العثور على مصابين صينيين اثنين بفيروس "كورونا" ويقيمان فى روسيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.
 
و فى السياق ذاته، كان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 908 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 40171 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 40171 حالة فى العالم وأدى لوفاة 908 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.
 
وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
 

روسيا

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كورونا

الصين

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