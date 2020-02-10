سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رحلة البابا فرنسيس إلى مالطا ستسلط الضوء على محنة المهاجرين

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:35 م
رحلة البابا فرنسيس إلى مالطا ستسلط الضوء على محنة المهاجرين البابا فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر أن يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بأول زيارة باباوية فى عشر سنوات لجزيرة مالطا فى مايو المقبل حيث من المتوقع أن يدافع خلالها عن حقوق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وقال الفاتيكان اليوم الاثنين إن البابا سيزور مالطا التى تقع بين صقلية وشمال أفريقيا فى 31 مايو المقبل.

وتقع مالطا فى محور خلافات مع إيطاليا ودول أوروبية أخرى بشأن من يتعين عليه استقبال المهاجرين الذين تنتشلهم سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية.

وحذت مالطا فى بعض الأحيان حذو إيطاليا وأغلقت موانئها فى وجه سفن الإنقاذ التى انتشلت مهاجرين من عرض البحر وقالت إن على دول أوروبية أخرى تقاسم استقبالهم.

وانتقد البابا، الذى وضع الدفاع عن المهاجرين فى صدارة القضايا التى يناقشها، إغلاق الموانئ ووصف البحر المتوسط بأنه مقبرة.

أما سياسيا فالجزيرة ما زالت تعانى من تبعات قضية قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا بتفجير سيارة فى 2017. وذكر مصدر فى الفاتيكان أن البابا قد يشيد علنا بالراحلة خلال الزيارة.

وزار البابا السابق بنديكت السادس عشر مالطا فى 2010 كما زارها البابا يوحنا بولس الثانى فى 1990 و2001.

وستكون الزيارة أول رحلة خارج إيطاليا للبابا هذا العام. وذكرت مصادر دبلوماسية أن من المتوقع أن يزور أيضا إندونيسيا وتيمور الشرقية وبابوا غينيا الجديدة فى سبتمبر.


البابا فرنسيس

الفاتيكان

مالطا

جزيرة مالطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة