رحلة البابا فرنسيس إلى مالطا ستسلط الضوء على محنة المهاجرين

من المقرر أن يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بأول زيارة باباوية فى عشر سنوات لجزيرة مالطا فى مايو المقبل حيث من المتوقع أن يدافع خلالها عن حقوق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وقال الفاتيكان اليوم الاثنين إن البابا سيزور مالطا التى تقع بين صقلية وشمال أفريقيا فى 31 مايو المقبل.

وتقع مالطا فى محور خلافات مع إيطاليا ودول أوروبية أخرى بشأن من يتعين عليه استقبال المهاجرين الذين تنتشلهم سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية.

وحذت مالطا فى بعض الأحيان حذو إيطاليا وأغلقت موانئها فى وجه سفن الإنقاذ التى انتشلت مهاجرين من عرض البحر وقالت إن على دول أوروبية أخرى تقاسم استقبالهم.

وانتقد البابا، الذى وضع الدفاع عن المهاجرين فى صدارة القضايا التى يناقشها، إغلاق الموانئ ووصف البحر المتوسط بأنه مقبرة.

أما سياسيا فالجزيرة ما زالت تعانى من تبعات قضية قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا بتفجير سيارة فى 2017. وذكر مصدر فى الفاتيكان أن البابا قد يشيد علنا بالراحلة خلال الزيارة.

وزار البابا السابق بنديكت السادس عشر مالطا فى 2010 كما زارها البابا يوحنا بولس الثانى فى 1990 و2001.

وستكون الزيارة أول رحلة خارج إيطاليا للبابا هذا العام. وذكرت مصادر دبلوماسية أن من المتوقع أن يزور أيضا إندونيسيا وتيمور الشرقية وبابوا غينيا الجديدة فى سبتمبر.