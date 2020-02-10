ربة منزل تختفى فى ظروف غامضة: سامحونى كان نفسى أفضل معاكم لكن لا أحد يحبنى

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، واقعة هى الأولى من نوعها، حيث سجلت ربة منزل رسالة صوتية عبر صفحتها على فيس بوك وهى تبكى بسبب ضغوط الحياة وتعلن فيها الاختفاء عن الحياة، وذلك على طريقة مسلسل بخط الإيد، وقررت بطلته التخلص من حياتها، بسبب مشكلاتها و ضغوط الحياة عليها .

وقالت رغدة ممدوح شبانه ربة منزل من مدينة أبوحماد، فى رسالة صوتيه تركتها على صفحتها منذ ثلاث ساعات وهى منهارة من البكاء :"بقول لأولادى سامحونى كان نفسى أفضل معاكم، لكن تعبت من الدنيا لا أحد يحبني، أنا مسامحة الجميع، وغير قادرة على التواجد فى الدنيا، أنا تعبت وهروح لربنا، ومتدوروش عليا مش هتلاقونى".

وتواصل "اليوم السابع" مع زوج السيدة المختفية و يدعى السيد صلاح، والذى كان يعانى من حالة ارتباك و فزع بسبب الواقعة، وأكد أنه يبحث عنها فى كل مكان بمساعدة أفراد أسرتهما و اصدقائهما، لافتا إلى أنها اختفت وتركت كل متعلقاتها الشخصية فى المنزل .

و أضاف أن لديهم أربعة أطفال، ولا يوجد أى مشكلات زوجية بينهما، وأنها كانت تعانى من أكتئاب شديد خلال الأيام الماضية، بسبب مشكلات عائلية و ضغوط الحياة .

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعى بالشرقية، مقطعا صوتيا وقاموا بنشر صور للسيدة المختفية، لمحاولة إيجادها أو التوصل لأى شخص شاهدها خلال الساعات الماضية .

و أطلق الزوج السيد صلاح منشورا عبر فيس بوك قال فيه: "من يتعرف على صاحبة هذه الصورة يتصل على رقمى"، مؤكدا أنها تعانى من حالة اكتئاب شديد وتحاول الانتحار وتركت جميع متعلقاتها الشخصية فى البيت ".











