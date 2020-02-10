رئيس مدينة الزينية بالأقصر ينفذ حركة تغييرات وتنقلات للموظفين لخدمة العمل

وتضمنت حركة التغييرات والتنقلات التى اعتمدها رئيس مدينة الزينية ما يلى:-في إدارة الأملاك – تقرر أن يتولى عبدالرحيم عطا محمد مسؤول التنظيم أعمال مدير إدارة الأملاك إلى جانب عمله فى بملفات منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة، ويتولى محمد أحمد إسماعيل مشرف تنظيم بالمدامود بحرى أعمال وكيل إدارة الأملاك بالمركز، وفي إدارة الأمن تقرر أن يتولى رفعت محمد حسن من الإدارة الهندسية إلى مشرف الأمن بديوان المركز، ومحمود محمد أمين من مسؤول الكسح إلى مسئول الأمن بديوان المركز، وسليمان فهيم محمد من الإدارة الهندسية إلى مشرف أمن بالفترة المسائية، وأسامة صلاح عبد العاطى من غرفة العمليات إلى مشرف أمن بالفترة الليلية .

أما فى أعمال سكرتير الوحدات القروية:- تقرر نقل سامى جاد الكريم سليم سكرتير قرية المدامود قبلى إلى سكرتير مجلس قرية الزينية بحرى، وعلى النادى محمود آدم مدير المتابعة الميدانية والتخطيط بالمركز إلى سكرتير بمجلس قروى المدامود قبلى، وسيد أحمد حلمى أبو الوفا من سكرتير مجلس قرية الزينية بحرى إلى مدير الحملة الميكانيكية بالمركز، ومحمد فضل الله عبد العزيز من مدير الحملة الميكانيكية بالمركز للعمل بمجلس قروى المدامود قبلى.

كما شملت الحركة تكليف جمعة أبو القاسم على من مسؤول النظافة بالمدينة للعمل بالوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، وطه عباس جاد الكريم من معاون الديوان إلى مشرف نظافة بالمدينة، وعبدالفتاح محمد الأمين من شئون العاملين إلى مسئول دفتر الحضور الإنصراف، ومحمد عبد العزيز جاد الله من مشرف فنى بالإدارة الهندسية إلى العمل بإدارة المشتريات، وعبد الفتاح يوسف عبد الكريم مشرف بمجلس قروى الصعايدة إلى مشرف تشغيل بالحملة الميكانيكية بالمركز، ومحمد سعدى أحمد مشرف بالقسم الفنى بالمدامود قبلى إلى رخص المحلات بالإدارة الهندسية ومسؤل التنظيم، وهانى أحمد عبد القادر من شؤون عاملين إلى القسم الفنى بقرية الصعايدة، وموسى محمد موسى من القسم الفنى بقرية العشى إلى القسم الفنى بقرية المدامود بحرى، وأيمن فتحى محمد من القسم الفنى بقرية الزينية بحرى إلى القسم الفنى بقرية المدامود قبلى، ووليد على حرز الله من مشرف بمجلس قروى العشى إلى العمل بمجلس قروى الصعايدة، وعثمان مكى ذكى من الوحدة القروية للعشى إلى الوحدة المحلية لقرية الصعايدة، وحميلى عبد الرحمن محمود من الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى إلى قرية المدامود بحري، وعبد السلام فوزى على من الوحدة المحلية بالمدامود قبلى إلى الوحدة المحلية بمجلس قروى المدامود بحرى، ورضوان أحمد محمد سائق بمركز ومدينة الزينية العمل سائق بمجلس قروى الزينية بحرى، وعلى جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه .