رئيس جامعة طنطا رئيساً شرفياً لحملة "هنعيشها صح" على مستوى الجمهورية

تسلم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا،اليوم الاثنين،درع حملة "هنعيشها صح" التي انطلقت لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية من جامعة طنطا في ديسمبر 2019،حيث تم اختياره رئيساً شرفياً للحملة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور مجدي سبع،على سعادته باختياره رئيساً شرفياً للحملة بما يؤكد على مكانة جامعة طنطا بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى أهمية الحملة في نشر الروح الإيجابية بين الطلاب، والعمل على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة،وحث الشباب على ضرورة تغيير نمط الحياة إلى نمط صحى خاصة بالنسبة للأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور تامر لقمة المدير التنفيذي لحملة "هنعيشها صح"،أن اختيار الدكتور مجدي سبع رئيساً شرفياً للحملة ومتحدثا رسميا لها على مستوى الجمهورية يأتي تقديراً للتنظيم الرائع والجهود التي بذلها خلال مشاركة جامعة طنطا في الحملة من أساتذة وطلاب وعاملين الى جانب الادارة العامة لرعاية الشباب،موجهًا الشكر لفريق العمل بالحملة.

شهد اللقاء الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وليد العشري مدير المركز الاعلامي ، والدكتورة ريهام غلاب عضو التحالف الوطنى للأمراض غير السارية ، والدكتورة يثرب يحيى مسئول الاعداد العلمي للحملة ، وهيا حشاد منسق الحملة.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، قد أعلن فى بيان سابق له عن استقبال الجامعة لطلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بجميع كلياتها، حيث تم إعلان الجداول الدراسية والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل المدرجات اعتباراً من اليوم الأول للدراسة.

وقال الدكتور مجدي سبع، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

كان الدكتور مجدي سبع، أعلن في وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل الجامعة، حيث تم التواصل مع وزارة الصحة ومديرية الشوون الصحية بالغربية لأخذ كل الاحتياطات والتعليمات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.