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رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:03 ص
رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار لمتابعة خطة العمل وملفات الهيئة، حيث كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد زار أول الأسبوع الجارى محافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات، حيث التقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
 
تم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا. 
 
كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروعات العاصمة الادارية ومعدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة .
 
كانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضى على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 

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