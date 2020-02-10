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خلال فبراير الجارى

رئيس المركزى للمحاسبات يلتقى أعضاء الجهاز بالإسكندرية والبحيرة ومطروح

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:02 م
رئيس المركزى للمحاسبات يلتقى أعضاء الجهاز بالإسكندرية والبحيرة ومطروح المستشار هشام بدوى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قرر المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقد اجتماعا مطولا، مع أعضاء الجهاز فى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لمناقشة الأمور المتعلقة بالعمل وبحث سبل تطوير الأداء وذلك خلال النصف الثانى من شهر فبراير الجارى.

وجاء قرار عقد لقاء بين رئيس المركزي للمحاسبات وأعضاء الجهاز فى المحافظات، فى اطار حرص المستشار هشام بدوى ، على التواصل مع أعضاء الجهاز فى كافة المحافظات.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن عن عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز وأعضائه وذلك بعد رصد مكتب رئاسة الجهاز مؤخراً وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهنى لدى أعضاء الجهاز، مما قد يؤثر سلباً في أداء أعمالهم، ويتطلب قدراً أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعماً لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التى تقتضيها روح العمل الجماعى.

 

وقرر الجهاز تشكيل لجنة من قيادات الأعضاء وذلك لوضع تصور لجميع المشكلات التى طرحها العاملين بالجهاز والتى قد تؤثر سلباً فى أداء أعمالهم خلال اللقاء المفتوح الأول الذى عقده المستشار هشام بدوى فى 1 ديسمبر الماضى مع كافة ممثلى الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات المختلفة بفرعى الجهاز، وصدق المستشار هشام بدوى على تشكيل لجنة من قيادات الجهاز لوضع تصور لحل المشاكل ومناقشتها خلال الاجتماع القادم، 

كما عقد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى 27 يناير الماضى لقاءً مع أعضاء الجهاز الذين اكتمل عطاؤهم بالخروج على المعاشات، وذلك بهدف التواصل والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس، وما تركوه من طابعا طيبا من العمل الجيد.

 

 

 
 

الجهاز المركزي للمحاسبات

أعضاء المركزي للمحاسبات

المركزي للمحاسبات بالإسكندرية

المركزي للمحاسبات بالبحيرة

تطوير الأداء بالمركزي للمحاسبات

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