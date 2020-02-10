ديلى ميل: بريطانيا لديها الحق فى القبض على مصابى كورونا حال هروبهم

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الإثنين، فى تطورات أخرى اليوم، أن الشرطة في المملكة المتحدة مُنحت سلطة القبض على أشخاص يحاولون الهرب من الحجر الصحى لفيروس كورونا، وإجبارهم على العودة مرة أخرى إلى منطقة الحجر، وتم الكشف عن تغيير القانون بعد أن حاول مريض يقيم فى مستشفى أرو بارك Arrowe Park في المغادرة قبل إتمام الإقامة لمدة 14 يومًا بعد عودته من الصين.



فيروس كورونا القاتل

وقالت مصادر حكومية إن أولئك الذين عادوا إلى المملكة المتحدة على متن رحلات الإخلاء فى 31 يناير تم إعطاؤهم خيارًا واضحًا للغاية، واضطروا لتوقيع عقود قائلة إنهم سيبقون فى عزلة لمدة أسبوعين.

وستتمكن الشرطة الآن من إجبار الناس على البقاء في الوحدات، وإذا ما غادروا فيعتقلوهم لارتكابهم مخالفة وإعادتهم إلى منشأة الحجر الصحي.



انت متهم باصابتك بفيروس كورونا

تأتي القاعدة الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه إنجلترا اليوم عن حالات الإصابة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بالفيروس، وجميعهم مرتبطون بالمريض الرابع، الذى يُطلق عليه الآن اسم "الناشر الفائق".

وكان المريض الرابع رجل أعمال عاد إلى المملكة المتحدة من مؤتمر في سنغافورة عبر شاليه للتزلج في فرنسا، حيث أصيب البريطانيون الآخرون بعد ذلك بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة اليوم اندلاع تهديد "خطير ووشيك" للجمهور البريطاني كما أعلنت صلاحيات جديدة لمكافحة انتشار المرض.



فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا مؤكدا: "قد يكون مجرد قمة جبل الجليد" وسط مخاوف من اختفاء آلاف الحالات، وفى تقرير جديد فإن أقل من خمس الحالات المعروفة لفيروس كورونا الجديد في الصين قد تؤدي إلى الوفاة، يمكن للفيروس التاجي البقاء على قيد الحياة على مقابض الأبواب، وأعمدة الحافلات، أو القطارات، لمدة تصل إلى 9 أيام، أكثر من أربعة أضعاف فترة الإصابة بالأنفلونزا، وفقًا للبحث.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد توفى ما يقرب من 100 شخص من فيروس كورونا في الصين يوم أمس في أكثر الأيام دموية لتفشي المرض منذ ستة أسابيع حتى الآن، وتم تشخيص 66 راكبا آخرين على متن سفينة سياحية في اليابان على أنها العدوى القاتلة، مما يرفع عدد القتلى في السفينة إلى حوالى 136 شخصا.