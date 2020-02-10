دورات تدريبية لـ 350 رائدة ريفية بالغربية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دورات تدريبية تثقيفية لـ 350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية خلال الشهر الجاري.

تم تدريب عدد 100 رائدة ريفية وصحية في أول يوم عمل الموافق السبت الموافق 8 فبراير، كما تم تثقيف عدد 125 رائدة يوم الأحد 9 فبراير، ويشهد اليوم الإثنين 10 فبراير تثقيف عدد 125 رائدة بإجمالي عدد 350 رائدة، على أن تعملن الرائدات ضمن حملات طرق الأبواب التي تستهدف الوصول لـ من 500 إلى 700 الف اسرة خلال الفترة من 9 فبراير حتي يوم 13 فبراير الجاري.

و حاضر في الدورة التدريبية التثقيفية وائل فراج مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، بحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

من جانبه، صرح وائل فراج مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، بأن الدورات التدريبية تعد جزءًا رئيسيًا في عملية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، وجاء الاهتمام بشريحة الطلاب والشباب والمرأة، وفق دراسات عدة تؤكد ارتباطهم المباشر بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد فراج أن المشاركين بالدورات التدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، يمثلون أداة قوية من أدوات وزارة الهجرة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال التأثير في محيطهم ونقل ما تلقوه من تدريب وتوعية لذويهم وأقاربهم، حتى تصل المبادرة مختلف الفئات المستهدفة.

وشارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية في تنظيم ندوتين بعنوان (مراكب النجاة) بمركزي بسيون وقطور بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، وصرحت الدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، أن الندوة الأولى بمركز شباب كوم علي مركز قطور، فيما عقدت الندوة الثانية بمركز شباب كتامة مركز بسيون، واستهدفت الندوات السيدات من أهالي المركزين.

وتم خلال الندوات عرض رسائل الحملة، وفتح المناقشات مع الحضور مع استعراض البدائل الآمنة والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على دور المرأة المصرية الهام في توعية أفراد أسرتها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وريادة الأعمال والفرص التدريبية المتاحة للشباب وكذلك فرص العمل المتاحة في المشروعات القومية المصرية.

وجدير بالذكر أن الدورات التدريبية اعتمدت على منهج تفاعلي يقوم على مشاركة المتدربين في أنشطة جماعية شملت التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية، والإشارة للدوافع الجاذبة للهجرة بصورة غير شرعية، كما استندت على تجارب حقيقية لأناس خاضوا هذه التجربة الصعبة واستعراض ما تعرضوا له من مخاطر عديدة نتيجة ذلك.