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دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يوما

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:09 م
دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يوما طبيب يتابع حالات المرضى
أ ش أ

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توصلت دراسة جديدة، إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد فى جسم الإنسان، قد تصل إلى 24 يوما فى حالات نادرة، وهى فترة أطول من التى كان متعارفا عليها، والتى تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة فى الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذى قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.
 
وخلصت الدراسة، التى أجراها العالم الصينى الشهير تشونج نانشان، الذى يرأس لجنة الخبراء المكلفة من الحكومة الصينية للمساعدة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا، إلى أن متوسط فترة الحضانة للفيروس هى 3 أيام، وهى فترة أقل من التى قدّرها العلماء سابقا (2ر5 يوما)، فيما قد تمتد تلك الفترة إلى 24 يوما فى حالات نادرة، حسبما نقلت صحيفة "شاينا ديلي" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن نتائج الدراسة قد تُستخدم لإرشاد السلطات الصحية فيما يخص تدابير الحجر الصحى التى تستهدف المشتبه فى إصابتهم بالفيروس.
 
وكانت الفترة المتعارف عليها سابقا بين العلماء كحد أقصى لحضانة الفيروس فى جسم الإنسان هى 14 يوما، وهى التى استندت إليها السلطات الصحية فى عدة بلدان فى تطبيق الحجر الصحي.
 
ووفقا لـ"شاينا ديلي"، فقد استندت الدراسة إلى عينة من 1099 مريضا بفيروس كورونا المستجد اختيروا من 552 مشفى فى مختلف أنحاء البلاد.
 
وفى هذا الصدد، ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن حالة فى مدينة هينان الصينية، لم تُظهر أى أعراض للإصابة بكورونا على مدى 17 يوما خضعت فيها للحجر الصحي، شُخَّصت مؤخرا على أنها مصابة بالفيروس، وهو ما يؤكد أن فترة الحضانة قد تتجاوز فترة الـ14 يوما.
 
ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 40 ألف شخص حول العالم، بينما توفى 910 أشخاص جراء إصابتهم.
 

كورونا

فيروس كورونا

حضانه فيروس كورونا

حضانه كورونا

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