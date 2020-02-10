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خلال ساعات.. استكمال إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء"

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص
خلال ساعات.. استكمال إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء" محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم ثاني جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتي تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، في اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع في القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التي شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتي حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، في اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.

 

 


احداث عنف ميدان الشهداء

احداث ميدان الشهداء

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