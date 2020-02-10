خالد عبدالغفار: منح برنامج مبادرة التعليم العالي للدراسات العليا للمهنيين بأمريكا

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان الرابع لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2020/2021، بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك فى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي.



أوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، والتى تنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.



وذكر البيان ، أن هذه المنح تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصري.



وأوضح التقرير أن نماذج التقدم (A,B,C,D) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1212)، وستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة فى الحصول على المنح اعتباراً من 1 مارس القادم وحتى يوم الخميس الموافق 4/6/2020، علماً بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة، ومحددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.



وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هي: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات ستنظم ورشة عمل حول هذه المنح يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجارى ، وعلى من يرغب فى الحضور من ممثلى المؤسسات إرسال بريد إلكترونى على إيميل: (usaid@cdm.edu.eg).

