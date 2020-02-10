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حامل للفيروس.. بريطانى ينقل "كورونا" إلى ثلاث دول أوروبية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:47 م
حامل للفيروس.. بريطانى ينقل "كورونا" إلى ثلاث دول أوروبية فيروس كورونا
كتبت ريهام عبد الله

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سبب فيروس كورونا، بعد الانتشار الكبير له وتحوله لوباء فى وقت قليل حالة من الخوف، حيث تزايد بصورة متسارعة وهو ما يتضح في الرقم الضخم للمصابين بعدة دول حول العالم.

وكشف خبراء، أن شخص بريطاني واحد، نقل فيروس كورونا الجديد لسبعة أشخاص ينتمون لثلاث دول أوروبية مختلفة، إذ أن الرجل البريطاني التقط عدوى الفيروس أثناء حضوره مؤتمرا في سنغافورة، وأثناء عودته لبريطانيا نقل العدوى لسبع أشخاص، وفقا لقناة الحرة.

إذ أن الشخص أثناء عودته، أمضى عدة أيام في منتجع مدينة "ليه كونتامين مونجوا" الفرنسية مع عدد من السياح، وكشف مسئولون فرنسيون بعدها أن خمسة أشخاص من المنتجع التقطوا العدوى بعد إجراء الفحوص عليهم.

ومن جهتها كشفت الحكومة الأسبانية، أن شخص بريطاني التقط العدوى في مدينة مايوركا، وأكدت أنه أصيب بفيروس كورونا، بعد أن خالط مصاب بالفيروس في فرنسا، ليتصح فيما بعد أنه من مجموعة السياح الذين كانوا متواجدين في المنتجع مع الشخص البريطاني المصاب.

ونقل الشخص البريطاني العدوى، أيضا إلى إنجلترا، إذ اعلن مسئولو الصحة في بريطانيا، أنه تم تسجيل الحالة الرابعة للإصابة بكورونا، لشخص انتقلت إليه العدوى خلال تواجده في منتجع في فرنسا، وهو نفس المنتجع الذى كان متواجد فيه باقى المصابين من أسبانيا وفرنسا.

أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، عن وصول حالات التعافى من فيروس كورونا الجديد إلى 3281 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الأحد، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الصينية للصحة، فى تقريرها اليومى، إن 632 شخصا غادروا المستشفيات نهاية يوم الأحد بعد تعافيهم، بينهم 356 شخصا فى مقاطعة هوبى.

وأشارت اللجنة الصحية، إلى ارتفاع ضحايا الفيروس القاتل، وصل إلى 908 أشخاص، وتم تسجيل 40 ألفا و171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانج فى الصين.

 


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

مصابو فيروس كورونا

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