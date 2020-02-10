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جهاز الإحصاء: 211 مليار جنيه زيادة فى التسهيلات الائتمانية من البنوك

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص
جهاز الإحصاء: 211 مليار جنيه زيادة فى التسهيلات الائتمانية من البنوك البنك المركزى المصرى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لنشرة المعلومات الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال هذا الشهر نحو تريليون و320 مليار جنيه، مقابل تريليون و109 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 211 مليار جنيه.

التسهيلات البنكية
التسهيلات البنكية

ويشير التوزيع القطاعي الوارد في التقرير إلى أن القطاع غير الحكومي استحوذ على تسهيلات ائتمانية بلغت نحو تريليون و77 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مقابل 896 مليار جنيه في أكتوبر 2018، بزيادة بلغت نحو 181 مليار جنيه، يليه القطاع الخاص والذي حصل على 778 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 602 مليار جنيه أكتوبر 2018، بزيادة بلغت نحو 176 مليار جنيه.

وكان إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي نحو 242 مليار جنيه أكتوبر الماضي، مقابل 212 مليار جنيه في أكتوبر 2018، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ثم القطاع العائلي وحصل على 373 مليار جنيه أكتوبر الماضي، مقابل 292 مليار جنيه في أكتوبر 2018، بزيادة بلغت 81 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى الخميس الماضي، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار، ليصل إلى 45.456 مليار دولار فى يناير الماضى، مقابل نحو 45.456 مليار دولار فى ديسمبر السابق له، ليواصل مؤشر الاحتياطي النقدي ارتفاعه منذ عدة شهور، ليسجل مستوى جديد وغير مسبوق في تاريخ البنك المركزي، وأعلى من المعدلات المسجلة قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي سجلت نحو 36 مليار دولار.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

تسهيلات البنوك

اخبار الاقتصاد

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