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جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى عن شهر يناير 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:22 ص
جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى عن شهر يناير 2020 جهاز الإحصاء
كتب : مدحت عادل

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وترجــع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبــة (0.6%)، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة (0.5%)، قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.8%)، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-0.2%).

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.8%) لشهر يناير 2020 مقابل (12.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.

 أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يناير2020 مقـارنة بشهـر ديسمبر 2019):

فيما أوضح جهاز الإحصاء أن قسم الطعـام والمشـروبــات ارتفع قدره (2.1%) وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى:

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3% بسبـب إرتفاع أسعـــار  مجموعة الدجاج   بنسبة 11.7%، و مجموعة البط  بنسبة (2.6%).

إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة  (5.0%) بسبـب ارتفاع  أسعـــار  مجموعة الطماطم  بنسبة (21.3%)، و مجموعة الباذنـجان بنسبة (19.2%).                                                                                                                    

إرتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة  (0.6%) بسبـب إرتفاع أسعـــار  مجموعة المياه الغازية  بنسبة (0.9%).

إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية  بنسبة  (0.5%) بسبـب ارتفاع أسعـــار  مجموعة الأسماك الطازجة  بنسبة (0.6%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (4.5%).  

إنخفاض أسعار مجموعة الفاكهه بنسبة (- 1.8%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة اليوسفى بنسبة (- 14.7%)، ومجموعة الموز  بنسبة (- 5.6%).

إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة  (- 0.2 بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات  بنسبة (- 0.7%)، ومجموعة الخل بنسبة (-0.5%).

2- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).

3- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات المستشــفيات بنسبة (0.1%).

4- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%).

6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%).

7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.7%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).


 

ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدرة (1.1%) وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:

· إرتفــاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.0%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (10.3%)، ومجموعة الموز بنسبة (27.5%).

· إرتفــاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.1%) بسبب إرتفــاع أسعار الطماطم بنسبة (7.6%)، البامية بنسبة (53.8%)، البصل   بنسبة (11.5%).

· إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.5%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت صالحة للأكل بنسبة (8.3%)، مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (3.2%).

· إرتفــاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.3%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة (2.1%)، مجموعة أسماك مجمده بنسبة (5.6%).

· إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.9%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية بنسبة (4.8%).

· إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-8.1%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة الأرز بنسبة (-20.9%).

· إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-6.9%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-12.0%).

·إنخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-6.7%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة السكر بنسبة (-8.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (1.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.9%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (4.4%) بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة (5.5%)، الملابس الجاهزة                    بنسبة (4.0%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (4.5%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (9.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعليبنسبة (1.5%) , مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (1.7%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.5%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.7%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (20.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (2.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (2.4%), مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (3.1%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق  بنسبة (0.7%), مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (2.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 11.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 14.4%، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (7.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (15.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (19.3%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (1.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).

9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (13.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (18.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.5%).

10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 29.3%، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى  بنسبة 27.5%.

11-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%).

12-  سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره 4.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.1%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة فى مكان أخر بنسبة 12.2%.

 


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