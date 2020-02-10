جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى عن شهر يناير 2020

وترجــع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبــة (0.6%)، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة (0.5%)، قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.8%)، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-0.2%).
كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.8%) لشهر يناير 2020 مقابل (12.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يناير2020 مقـارنة بشهـر ديسمبر 2019):
فيما أوضح جهاز الإحصاء أن قسم الطعـام والمشـروبــات ارتفع قدره (2.1%) وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى:
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3% بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة الدجاج بنسبة 11.7%، و مجموعة البط بنسبة (2.6%).
إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.0%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الطماطم بنسبة (21.3%)، و مجموعة الباذنـجان بنسبة (19.2%).
إرتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%) بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة المياه الغازية بنسبة (0.9%).
إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة (0.6%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (4.5%).
إنخفاض أسعار مجموعة الفاكهه بنسبة (- 1.8%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة اليوسفى بنسبة (- 14.7%)، ومجموعة الموز بنسبة (- 5.6%).
إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (- 0.2 بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (- 0.7%)، ومجموعة الخل بنسبة (-0.5%).
2- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).
3- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات المستشــفيات بنسبة (0.1%).
4- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%).
6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%).
7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.7%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدرة (1.1%) وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:
· إرتفــاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.0%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (10.3%)، ومجموعة الموز بنسبة (27.5%).
· إرتفــاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.1%) بسبب إرتفــاع أسعار الطماطم بنسبة (7.6%)، البامية بنسبة (53.8%)، البصل بنسبة (11.5%).
· إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.5%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت صالحة للأكل بنسبة (8.3%)، مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (3.2%).
· إرتفــاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.3%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة (2.1%)، مجموعة أسماك مجمده بنسبة (5.6%).
· إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.9%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية بنسبة (4.8%).
· إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-8.1%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة (-20.9%).
· إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-6.9%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-12.0%).
·إنخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-6.7%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة السكر بنسبة (-8.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (1.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.9%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (4.4%) بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة (5.5%)، الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (4.5%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (9.4%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعليبنسبة (1.5%) , مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (1.7%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.5%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.7%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (20.7%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (2.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (2.4%), مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (3.1%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%), مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (2.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 11.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 14.4%، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (7.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (15.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (19.3%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (1.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).
9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (13.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (18.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.5%).
10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 29.3%، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة 27.5%.
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره 4.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.1%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة فى مكان أخر بنسبة 12.2%.
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