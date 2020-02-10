جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى عن شهر يناير 2020

وترجــع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبــة (0.6%)، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة (0.5%)، قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.8%)، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-0.2%).

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.8%) لشهر يناير 2020 مقابل (12.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يناير2020 مقـارنة بشهـر ديسمبر 2019):