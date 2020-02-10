جامعة المنيا تفوز على الوادى الجديد فى كرة الطائرة وتنس الطاولة بأسبوع الجامعات

المنيا – فريق المحافظات

حسم وفد جامعة المنيا خلال منافساته الأولى بأسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ثلاث مباريات لصالح الجامعة فى مسابقات كرة الطائرة الشاطئية، وتنس الطاولة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس، والمقام فعالياتها فى رحاب جامعة سوهاج خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى، والتى تشارك فيها بعثة الجامعة برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا.

وأكد الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة ورئيس البعثة، أن وفد جامعة المنيا حقق 3 انتصارات خلال اليوم الأول من منافساته بأسبوع الجامعات الأول، وذلك بفوز فريق الكرة الشاطئية بثنائية نظيفة على الوادى الجديد فى المباراة الأولى التى جمعتهما بأولى المنافسات بالأسبوع، والتى مَثَّل فيها فريق جامعة المنيا من أعضاء هيئة التدريس الدكتور عادل جلال من كلية التربية الرياضية، والدكتور يسرى خلاف من العاملين، والطالب أحمد صفوت.

وأضاف أن الجامعة حققت أيضًا فى مباريات تنس الطاولة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس الفوز فى مباراتين أمام الوادى الجديد بنتيجة (2-0) لكلا المباراتين، مَثًّل خلالها جامعة المنيا الدكتور محمد محسن بكلية التربية الرياضية، ود.داليا نبيل الإخصائية الرياضية بكلية الحقوق.

وفى خماسى القدم حصل فريق جامعة المنيا على نقاط مباراته الأولى وذلك بانسحاب فريق المعاهد بأسوان.

وكانت انطلقت مسابقات عضو هيئة التدريس والموظف المثاليين للجامعات المصرية، وكذلك المسابقة الفنية للعزف والغناء الفردى التى تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة 12 جامعة مصرية ضمن فاعليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى، والتى تشارك بها جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، ويمثل فيها الجامعة من عضوات هيئة التدريس الدكتورة رشا المهدى أستاذ طرق التدريس بكلية التربية، كما ينافس الدكتور أمير ماهر طوبيا على لقب الموظف المثالى للجامعات المصرية، وفى المجال الفنى يُمثلها كل من الدكتور أحمد يحيى عبد العزيز فى الغناء الفردي، والدكتور أسامة سمير عياد فى العزف الفردى بكلية التربية النوعية.

وشاركت الدكتورة رشا المهدى والدكتور أمير طوبيا فى المرحلة التمهيدية للمسابقة والتى تشمل اختبارات المعلومات العامة التحريرية، وتستكمل فعاليات المسابقة بالمقابلات الشخصية والعروض التقدمية للسيرة الذاتية للمتنافسين.



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات



جانب من المنافسات