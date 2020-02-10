جامعة أسيوط تستضيف المؤتمر الدولى الأول فى الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا

أسيوط – ضحا صالح

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط غداً الثلاثاء إنطلاق أعمال المؤتمر الدولى الأول للهندسة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة والذى تنظمه كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعات القادسية والمستنصرية بالعراق ، والمستمرة فعالياته لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور كاظم جبر الجبورى رئيس جامعة القادسية، والدكتور حميد فاضل التميمى رئيس جامعة المستنصرية، ذلك فى إطار التعاون العلمى والثقافى والأكاديمى بين جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات العربية والأجنبية.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور طارق الجمال أن هذا المؤتمر يعد باكورة التعاون العلمى بين كلية الهندسة بالجامعة ومثيلاتها فى جامعات المستنصرية والقادسية، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين العلماء والباحثين والمهنيين فى الأوساط الأكاديمية المتعلقة بالعلوم الهندسة وخاصة قطاع الهندسة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبه فقد أضاف الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة أن هذا المؤتمر يأتى تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتنسيق مع الدكتور علاء لايق عميد كلية الهندسة بجامعة القادسية ، والدكتور مالك جاسم الخالدى عميد كلية الهندسة جامعة المستنصرية ، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات الدولية المحكمة للنهوض بالنظريات والتطبيقات فى الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية، والذى يشهد مشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أكثر من 86 بحث ومقالة وورقة علمية فى مجالات الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية ، هندسة المواد ، الطرق والنقل ، الهندسة الكهربائية، هندسة العمارة ، هندسة البترول ، الهندسة البيئية ، الهندسة الطبية الحيوية، مضيفاً أن هذا المؤتمر سوف يمثل نواة لفتح أبواب التعاون العلمى بين الجامعات مما يصب فى خدمة العلم والعلماء فى المجتمع العربى وربطه دوليا بالعالم الخارجي.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور محمد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن من المقرر ان تشهد فعاليات المؤتمر افتتاح معرضاً للبوسترات والنتاجات العلمية بمشاركة كليات الهندسة من عدد من الجامعات العربية ، موضحاً ان المؤتمر يشتمل على عدد من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية لنخبة من المتخصصين فى علوم الهندسة من جامعات أسيوط والعراق والأردن وبرمنجهام البريطانية .