جامعة أسوان تكرم موظفيها المتميزين ومنحهم درع الجامعة.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

عقدت اليوم الإثنين، جامعة أسوان حفل تكريم الموظف المتميز من العاملين بالجهاز الإداري بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث وحسين عبداللطيف أمين عام جامعة أسوان، حيث تم تكريم إدارة العلاقات العامة وإدارة مكتب رئيس جامعة أسوان وإدارة شؤون الطلاب والتعليم المركزية وعددا من الموظفين المتميزين من العاملين بالكليات بجامعة أسوان. من الإدارات المختلفة ومن المستشفى الجامعي ومن بين المكرمين خالد عسران الأمين العام المساعد ومدير مكتب رئيس جامعة أسوان سابقا ومحمد حساني مدير عام العلاقات العامة والمهندس عبد الناصر سعد الدين مدير إدارة التنظيم والإدارة وهبه عيد جاد خليل مدير الادارة المركزية لشؤن التعليم والطلاب وعدد من مديري الإدارات.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان خلال الحفل، أن مسابقة التميز الإداري للعاملين بمختلف القطاعات بجامعة أسوان خلقت روح المنافسة والتميز بين الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة معدلات الجودة لتحسين الأداء الوظيفي داخل جامعة أسوان وبث روح التعاون بين كل الإدارات بجامعة أسوان وأنه تم الاختيار من خلال وضع المعايير والأسس الخاصة بالمسابقة وذلك على مستوى الإدارات المركزية والكليات والمستشفى الجامعى.

وأضاف غلاب ، أن جامعة أسوان استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في عام 2019 منها حصول جامعة أسوان على المركز الأول في التصنيف الدولي تايمز وتنظيمها لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول استضافت جامعة أسوان المجلس الأعلي للجامعات والعديد من الأحداث والألقاب التي حققتها جامعة أسوان.

وثمن رئيس جامعة أسوان دور الموظف الذي يمثل الضلع الثالث في اكتمال المنظومة التعليمية بجامعة أسوان وأن جامعة أسوان أصبح يشار إليها بالبنان وكذلك مدي قيمة العلم والعمل والإخلاص فيه وروح التعاون بين الجميع

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أنه لابد من غرس مفهوم الشكر والتكريم لدي أبنائنا لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله وأهمية التكريم لبث روح الاجادة والتنافس بين كل العاملين بما يعود بالنفع علي الكيان المؤسسي.

وأوضح حسين عبد اللطيف أمين عام جامعة أسوان أن عدد موظفي الجامعة يبلغ 2400 موظف وجميعهم يستحق التكريم ولكن تم اختيار بعض العاملين الذين يمثلون جميع الإدارات.

وفي الختام تم إعلان الفائزين ومنحهم درع جامعة أسوان للتميز الإداري وشهادة تقدير تقديرًا على دورهم في إنجاح العمل المؤسسي داخل الجامعة ، وسيتم تنظيم المسابقة كل يوم 10 فبراير من كل عام لتكريم الموظف المثالي وقام العاملين بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة أسوان ونائب رئيس جامعة أسوان والحضور وشهد التكريم الدكتور علي دندراوي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .



جامعة أسوان تكرم موظفيها



جامعة أسوان تكرم موظفيها



جامعة أسوان تكرم موظفيها



جامعة أسوان تكرم موظفيها