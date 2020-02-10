تفاصيل زيارة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح لمدينة ومنفذ السلوم

مطروح فريق المحافظات

أجرى اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، واللواء أحمد جمال الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، زيارة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة السلوم، وتفقد منفذ السلوم البرى، وعقد مؤتمر شعبي مع أهالي السلوم، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد والنائب مهدي العمدة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ مدن النجيلة و براني والسلوم.

وألقي النائب مهدي العمدة، كلمة رحب فيها بزيارة مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، ووجه رسالة تأييد لللرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بأهالى مطروح في كثير من المواقف للتيسير عليهم ، وكذلك الجهود الداخلية والخارجية للحفاظ على أمن مصر.

واستعرض عضو البرلمان، عدد من مطالب أهالي السلوم، ومن بينها تسهيل دخول منفذ السلوم البرى، وتطبيق نظام التربتك، لدخول السيارات اعتمادا على أهميته الاقتصادية والاجتماعية وتيسير إجراءات دخول المنفذ، والعمل على توفير فرص عمل لشباب السلوم، وإنهاء تطوير مستشفى السلوم ومستشفى براني، لخدمة الأهالي، وسرعة تطوير خط الكهرباء من السلوم إلى منطقة بقبق، وتحويله من هوائي لأرضي لتأثره بالعوامل الجوية،مع الحاجة إلى محطة تحلية مياه جديدة بطاقة 10 ألاف متر مكعب في اليوم، والعمل على تقليل كثافة الفصول بالمدارس، وإنشاء مدارس إضافية، خاصة في التعليم الفني الصناعي والزراعي في السلوم، وتحديد كردون المدينة، والحاجة لخدمة الصرف الصحي بالنجيلة برانى والسلوم لتغطية المدن الثلاثة، وسرعة رفع كفاءة وتطوير طريق مطروح- السلوم، مع الالتزام بالضوابط الفنية، مع أهمية الطريق الدولي وحماية أرواح المواطنين، والسماح بإقامة مباريات فرق السلوم على ملعب السلوم بعد تنجيله.

ورحب محافظ مطروح، باللواء أحمد جمال الدين، وبزيارته لمدينة السلوم، فى اليوم الثانى لزيارته لمحافظة مطروح، إاطلاقا من اهتمام الدولة بالمواطن المصري فى كافة أنحاء الوطن، واستمراراً لفتح سبل وقنوات اتصال حقيقية، بين أجهزة الدولة، وأهالي مطروح، خاصة مدينة السلوم، والاطمئنان عليهم، مع تأكيد الدولة على أهمية دورهم الوطني فى الحفاظ على أمن مصر، كحراسالبوابة الغربية لمصر بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، فى حفظ وحماية حدود مصر الغربية، لتظل مصر دائما بإذن الله تعالى آمنة مستقرة، و تحملهم المسئولية من موقعهم الحيوي .

وهنأ محافظ مطروح، أهالي السلوم على مركز وملعب الشباب الجديد بعد تطويره، وهو من نتائج الزيارة السابقة، اللواء أحمد جمال الدين فى 17 فبراير من العام الماضي، وكذلك مستشفى السلوم المركزى، بعد تطويرها، والإعداد لفرشها وتجهيزها وقرب افتتاحها لتخدم أهالي السلوم وتقديم كافة الرعاية الطبية اللائقة بهم .

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة منفذ السلوم البرى، كمعبر تجارى له أهميته الاقتصادية والاجتماعية، مع إدراك عمق الامتداد والمصاهرة مع أشقائنا فى الجانب الليبى، كما يجرى العمل فى عدد من المشروعات التنموية والخدمية كالطرق والكهرباء وغيرها .

وقدم اللواء خالد شعيب، الشكر للواء احمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، على متابعته واستماعه على مدار يومين، لأهم جهود التنمية ومناقشة كافة مطالب ومشكلات المحافظة، مع تقدير وتعظيم زيارته للمرة الثانية لمطروح، من أجل تقديم مزيد من الخدمات و الحلول.

ومن جانبه، أعرب اللواء أحمد جمال الدين، على شعوره بالسعادة، خلال تواجده مع أهالي السلوم، لنقل وعرض مطالبهم على السيد رئيس الجمهورية، مشيدا بأهالي مطروح وأبناء القبائل، مع الاستماع لمطالبهم مع العناية و العمل لتلبيتها، مؤكدا على استمرار جهود الدولة في المجالات المختلفة بمطروح، مع اهتمام الرئيس بها، ونقل تحياته لأهالي مطروح وطمأنتهم بجهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مع زيادة وعى المواطنين رغم التحديات المحيطة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على المصالحة المجتمعية وتحقيق مصلحة المواطن والدولة دون الإضرار بأحد، وتهدف للتصالح في كثير من الملفات، كاسترداد أراضى الدولة، مع التخطيط الجيد لتحقيق الاستقرار النفسي للمواطنين، مع مراجعة المحافظة للجان التثمين بالنسبة لأسعار الأراضي كحق للمواطن وحق الدولة، بالإصافة إلى مشروعات التنمية وإنشاء العديد من المشروعات التنموية، وان هناك ملفات يتم العمل علي حلها من خلال المتخصصين والخبراء في كل المشروعات ومن بينها ميناء جروب و جارى إقامة المنطقة اللوجستية بجانب المنفذ، وتنظيم دخول العمالة إلى ليبيا مع تعظيم الجانب الأمني مع إجراءات وضوابط حفاظا على مكتسبات الوطن واستقراره.

وشهدت الزيارة، الاستماع إلى مطالب عدد من الأهالي والرد عليها، تفقد محطة تحلية مياه السلوم بعد زيادة طاقتها من 3500 متر مكعب يوميا إلى 4000 متر يوميا، وعرض مقترح إنشاء محطة جديدة بطاقة10 ألاف متر يوميا لاستيعاب الزيادة المستقبلية.

كما تم تفقد مركز شباب السلوم والملعب القانوني بعد تطويره واستمعا لشرح حول مطالب شباب وأندية السلوم، خاصة إقامة مباريات أندية السلوم به مع تلاقي الملاحظات الخاصة بالأمن ، كما تم تفقد مستشفى السلوم المركزي، وأعمال تطويرها، مع التوجيه بالإسراع بتوصيل كابل الكهرباء والبدء في التجهيزات والفرش استعدادا لافتتاحها قريبا.

وتفقد محافظ مطروح ومستشار الرئاسة، منفذ السلوم البرى، واستمعا لشرح حول أعمال التطوير الجديدة بالمنفذ، مثل المنشآت والتقنيات والميكنة الجديدة التي ستعمل على تيسير وسرعة إجراءات حركة العبور للشاحنات والأفراد، وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية، بجانب المنفذ التي ستعمل على توفير مزيد من فرص العمل.