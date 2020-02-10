تعليم الإسكندرية: واقعة تحرش المدرس بـ120 تلميذة منذ 2013

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيان اليوم، بشأن إصدار المحكمة الإدارية العليا حكم بفصل معلم بالإسكندرية تحرش بـ 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائى، أشارت فيه إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2013 وأن المدرس ( م.ع. ) كان مدرسًا للرياضيات بإدارة الجمرك، وحُكِم عليه فى القضية رقم ( 1078/ 117 ج اللبان ) بالسجن المؤبد فى جلسة 22 / 1 / 2015، وتم رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم ( 18 ) بتاريخ 14 / 5 / 2017.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إن ما حدث يمثل خَرقًـا صارخًـا لقانون الطفل، ويتم التصدى لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التى يتسم بها مجتمعنا المصرى.

وأكد يوسف الديب أن المعلم له دور تربوى تجاه أى تلميذة فى جميع محاريب العلم ومنشآتنا التعليمية بجميع مراحل التعليم ، ويقع على عاتقه أن يغرس ويعزز فيهن الفضيلة والحياء والوقار فهُنَّ أمهات المستقبل اللائى يرتكز عليهن المجتمع، وفى سياق متصل أشار الديب إلى أن هذه الحالة حالة فردية لا تمثل معلمينا وأن معلمى الإسكندرية يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، وهذا المعلم لا يمثل إلا نفسه.

و كانت محكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائى 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.