تعرف على مواعيد وأماكن الإختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية لمياه المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن تحديد مواعيد وأماكن الإختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية بالإعلان رقم 1 لسنة 2019 فى الفترة من 16/ 2 /2020 وحتى 20 /2 /2020.

برجاء زيارة الموقع الاليكترونى للشركة لمعرفة ميعاد ومكان الاختبارات.

http://www.mcww.com.eg/innerjobs1.php

وفى سياق أخر دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ووكلاء وزراة الصحة والتربية والتعليم ومدير عام فرع التأمين الصحى بالمنوفية ومدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية .

حيث تفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة الأحمدية ، مؤكداً بحسن معاملة الأطفال والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التى تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة .

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير يومى عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر ، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية فى جميع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.

هذا ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين للحملة 132 ألف طالب بـ 216 مدرسة على مستوى المحافظة وتستمر لمدة شهر للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لجميع طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية لقياس الوضع الصحى لهم وإجراء التدخلات الصحية اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وكان مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد أكد عن إنتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى لعام 2019-2020.