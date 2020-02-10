تصافح وعناق فى إنهاء خصومة بين عائلتين بقرية الرحمانية قبلى بقنا

قنا - فريق المحافظات

شهد الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا واللواء أشرف عطا ، نائب مدير أمن قنا جلسة صلح بين عائلتى آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلى بمدينة نجع حمادى وذلك بحضور اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء احمد عبد النظير نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال والدكتور عباس شومان ، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة .

وفى بداية كلمته نقل الدكتور حازم عمر تحيات اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا لطرفى الصلح وجميع الحاضرين مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة وارتضائهم وسعيهم الى الصلح داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم فى اتمام هدا الصلح ‪.

ومن جانبه نقل اللواء اشرف عطا ، تحيات اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، لأهالى قرية الرحمانية وقدم شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها الى خصومات ثأرية .

كما نقل الدكتور عباس شومان ، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، لجميع الحاضرين مؤكدا أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب دينى وعمل سامى حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين معربا عن أمله فى استمرار عقد المصالحات بين الأطراف المتخاصمة والوصول بقنا الى محافظة خالية من الخصومات الثأرية .

‪وخلال الصلح تبادل طرفى الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط صيحات الحضور " الله اكبر ... الله اكبر " ابتهاجا بإتمام الصلح وتراضى الطرفين وطى صفحة الخلاف بينهما وفى الختام قام الدكتور حازم عمر ونائب مدير الأمن والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بمصافحة أطراف الخصومة وقاموا بتهنئتهم بمناسبة اتمام الصلح فيما بينهم .