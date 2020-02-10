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تركيب 120 عمود كهرباء بالشوارع ورفع 50 طن مخلفات بشوارع الزينية وأرمنت

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:06 ص
تركيب 120 عمود كهرباء بالشوارع ورفع 50 طن مخلفات بشوارع الزينية وأرمنت تركيب عمود كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصل بمحافظة الأقصر حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة المدن والقرى لدعم المواطنين، ففي مدينة الزينية صرح يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، تم المرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/ 2020، حيث تمت أعمال تركيب 120 عمود كهرباء جهد منخفض، وذلك لإستكمال إنارة الشارع الجانبى لخط السكة الحديد من طريق السوفتيل حتى كوبرى العشى الجديد.

وأضاف نائب رئيس مدينة الزينية، أنه يجري العمل علي قدم وساق في أعمال محطة المعالجة الرئيسية بالزينية بحرى،  ويتم متابعتها أولاً بأول للتأكد من إنهاء تركيب الكابل الكهربائي الذى يربط محطة الصرف الصحي بالصعايدة  بمحطة محولات بدران، ونجح رجال الوحدة المحلية للقرية الزينية بحرى في رفع حوالى 30 طن من التراكمات والمخلفات من الطريق  وذلك بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال المشروعات والاهتمام بالنظافة العامة .

وفي مدينة أرمنت أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت غرب الأقصر، عن تنفيذ حملة لأعمال النظافة وتوسعة طرق ورفع مخلفات تطهير الترع بطريق الحواجر بقرية السلام، حيث أسفرت الحملة عن رفع 20 طن مخلفات ، شارك فى تنفيذ الحملة على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحمد عثمان رئيس القرية وخالد حسين مدير المرافق، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بضرورة الحفاظ على نظافة وتجميل قرى الأقصر.

 


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