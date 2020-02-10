تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 16215 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 1275 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 32.952 ألف سهم، 101.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 14.5 ألف سهم.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 8 آلاف سهم من خلال 3 عمليات، كما باع مساهم رئيسى بشركة البدر للبلاستيك 108 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم.