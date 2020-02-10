تحصين 27 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على إنتظام العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، والتى بدأت فى الأول من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل فى جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار بيان صحفى اليوم إلى أنه تبين من التقرير الذى أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى، واستعرض محافظ بنى سويف، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى حصنت بلغ 27 ألف و441 بواقع: 25 ألف و146 رأس من الأبقار، و2295 رأس من الأغنام، وذلك " فى الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجارى "، وتتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان محافظ بنى سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

وعلى صعيد آخر انطلقت اليوم الاثنين أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمحافظة والتى ينفذها فرع هيئة التأمين الصحى بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف إلى توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل، موضحا أن المستهدف من المبادرة 106077ألف طالب وطالبة والقائم بأعمال المبادرة 32 فريق بإجمالى 96 بمختلف التخصصات.