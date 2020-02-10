سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 27 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى ببنى سويف

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:18 م
تحصين 27 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى ببنى سويف تحصين ماشية - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على إنتظام العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، والتى بدأت فى الأول من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل فى جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار بيان صحفى اليوم إلى أنه تبين من التقرير الذى أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى، واستعرض محافظ بنى سويف، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى حصنت بلغ 27 ألف و441 بواقع: 25 ألف و146 رأس من الأبقار، و2295 رأس من الأغنام، وذلك " فى الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجارى "، وتتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان محافظ بنى سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

وعلى صعيد آخر انطلقت اليوم الاثنين أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمحافظة والتى ينفذها فرع هيئة التأمين الصحى بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف إلى توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل، موضحا أن المستهدف من المبادرة 106077ألف طالب وطالبة والقائم بأعمال المبادرة 32 فريق بإجمالى 96 بمختلف التخصصات.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

تحصين الماشيه

الجلد العقدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة