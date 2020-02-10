وطبقا لما نشرته دورية "القوات المسلحة الأمريكية".. تقرر أن تكون فترة الحجر الصحي لأفراد الجيش الأمريكي العائدين من الصين إلى الأراضي الكورية الجنوبية 14 يوما.

ونقلت الدورية عن الجنرال ألبيرت أبرامز قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قوله إن إجراءات الحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة الأمريكية هي إجراءات ضرورية واحترازية في المقام الأول.. ومن المطلوب سرعة إخضاع المخاطبين بها أو من يعانون من تشابهات في الأعراض إلى الكشف الطبي العاجل هناك.

ونفى قائد القوات الأمريكية في كوريا وجود أي حالات إصابة بين صفوف قواته، وذلك على الرغم من إعلان سلطات الطوارئ الصحية في سول اكتشاف 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على الأراضي الكورية الجنوبية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي.

كما قررت قيادة القوات الأمريكية العاملة في كوريا الجنوبية تعميم ذات الإجراءات على المتعاملين مع القوات من عناصر مدنية أو موردين أو خدمات معاونة مقيمة أو موظفي إدارة شأنهم في ذلك شأن أفرات القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وتتواجد الولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب من 29 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، وترجع العلاقات الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة إلى منتصف القرن الماضي، عندما ساعدت أمريكا في إنشاء دولة كوريا الجنوبية الحديثة، بدعم من الأمم المتحدة، خلال الحرب الكورية التي جرت في الفترة ما بين 1950 و1953، أما بالنسبة للتحالف العسكري فقد اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عليه في 1953، بتواجد عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين على الأراضي الكورية الجنوبية.

