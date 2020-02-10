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تحرير 50 مخالفة تموينية بمراكز المنيا ضد المحلات والمخابز والمطاعم

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:08 م
تحرير 50 مخالفة تموينية بمراكز المنيا ضد المحلات والمخابز والمطاعم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات

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نظمت مديرية التموين بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، حملة تفتيشية مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية مخالفة، ففى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير40 مخالفة تموينية، منها 17 محضر إنتاج خبز نقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 مخالفات عدم وجود ميزان حساس ومحضر عدم الاحتفاظ بالسجلات بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة .

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 مخالفات تموينية، منها 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين ذبح خارج السلخانة وعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر تجار تموينيين.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .

 


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