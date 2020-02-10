تحرير 174 مخالفة تموينية فى مجال المخابز والأسواق بقنا

قنا- فريق المحافظات

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا إن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى نجحت فى تحرير 174 محضر مخالفة تموينية متنوعة ‪ بناء على توجيهات المحافظ اللواء أشرف الداودى بتكثيف الحملات التموينية واحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة

أوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات التى تم تحريرها شملت 76 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 29 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 23 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات ، 11 عدم تثبيت لوحات استرشاديه، 10 مخالفات عدم احتفاظ بفواتير، 6 مخالفات غلق مخابز، 4 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات تجميع وتصرف فى حصص الدقيق المدعم، 3 مخالفات مخابز منشأه بدون ترخيص بالإضافة الى 9 مخالفات ذبح خارج مجازر المحافظة وعدم اعلان عن اسعار بوتاجاز وعدم وجود ماكينة صرف وتصرف فى بوتاجاز وسلع منتهية الصلاحية .

وشدد محافظ قنا على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف منشآت عرض وبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومستودعات الغاز للتصدى لأية مخالفات او محاولات التلاعب فى السوق.

فى سياق أخر صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا نجحت فى استرداد 100 فدان من خلال إزالة حالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، وأضاف المحافظ أن الحملة نجحت أيضا فى إزالة 9 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة حوالى 18010 متر مربع، مؤكدا على عدم التهاون فى التعديات على الأراضى الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية موجها مسئولى الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لأى تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.