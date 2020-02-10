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تحرير 10 محاضر وضبط 909 كيلو لحوم وأسماك بمختلف مراكز المنوفية

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:49 م
تحرير 10 محاضر وضبط 909 كيلو لحوم وأسماك بمختلف مراكز المنوفية لحوم فاسدة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، حملات موسعة خلال شهر يناير الماضى، أسفرت عن تحرير 10 محاضر قانونية ضد أصحاب محلات الجزارة وبيع الأسماك المخالفين، حيث تم ضبط 909 كيلو جرام من اللحوم والأسماك الغير صالحة للأستهلاك الأدمى، والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أشاد اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التى تشنها مديرية الطب البيطرى لمواجهة المخالفين ومروجى اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشدداً على عدم التهاون فى الإجراءات القانونية حيال من يتلاعب بصحة وسلامة المواطنين. 

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ ومحلات بيع اللحوم والأسماك للتأكد من سلامة المعروضات وحماية المستهلك بمختلف نطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير مما يقرب من 2500 مخالفة تموينية شهرية، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكانت مديرية التموين قد شنت حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الحالي، أسفرت عن تحرير491 محضر تموينى تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدى لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 141 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 


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