تجديد حبس متهمين بسرقة التكاتك بالإكراه فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة التكاتك والدراجات البخارية بالإكراه بمنطقة المطرية.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفاده تلقيه بلاغا من م ر، 24 سنة، سائق توك توك عامل بانه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته رقم ق م و1546 قليوبية " توك توك " بشارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم استوقفاه شخصان وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من ي م، 34 سنة، عاطل،ا ع، 27 سنة، عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما كيس بداخله كمية من مسحوق الشطة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة "، كمية من مسحوق الهروين المخدر وزنت 10 جرام، 2 سلاح أبيض " كتر " بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع وتم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية المستولي عليها بمكان إخفائها بمحل سكن المتهم الأول باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والدارجة البخارية واتهمهما بالسرقة بالإكراه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.