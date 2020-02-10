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الإثنين، 10 فبراير 2020 11:56 ص
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تجديد حبس طالب تجارة الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:56 ص
تجديد حبس طالب تجارة الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات الطالب المتهم
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمرت نيابة شرق الكلية، برئاسة المستشار خالد الأحول، رئيس النيابة تجديد حبس الطالب محمود.م.أ  15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحالة شغب أثناء الامتحانات.

واستمعت نيابة باب شرقى لأقوال المتهم بعد ضبطه وعرضه على النيابة، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وأقوال أستاذ الجامعة وطلبت النيابة تحريات المباحث والاستماع إلى أقوال حرس الجامعة وتفريغ كاميرات المنشأة التعليمية .

يذكر أن مباحث الإسكندرية كثفت تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود رجب استاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب محمود.م.أ انتقاما منه لفصله من الكلية.

واكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى، أن الطالب أخفى الطبنجه وقاروره بنزين فى حقيبه صغيرة وهى طبنجه محدثة للصوت واستخدمها بضرب الاستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البلاغه فى الرأس ، كما حاول الطالب سكب بنزين على استاذ الجامعة ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثات استاذ الجامعة.

كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله الى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.

وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.

مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ان بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقه، فطلب منه الخروج من اللجنه ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعه باليد وقام بدفعه إلى الخلف.

وعندما تم استدعاء الأمن حضر احد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوه اضافيه من الأمن السيطرة على الموق وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.


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ضرب استاذ جامعى

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