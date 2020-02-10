تجديد حبس سائق قتل عشيقته وتخلص من جثتها فى صحراء 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس سائق لاتهامه بقتل عشيقته والتخلص من جثتها فى صحراء مدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم نشبت بينه مشادة كلامية والمجنى عليها، عقب لقاء عاطفى بينهما، مما دفعه لخنقها، والتخلص من جثتها بملابس داخلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ترتدى ملابس داخلية ملقاه بجانب الطريق.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن سائق يرتبط بعلاقة عاطفية بالمجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه خنقها عقب لقاء عاطفى بينهما، بسبب مشادة كلامية حول استمرار علاقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل مالك محل سوبر ماركت بأبو النمرس، حيث قالت مصادر أنه تم ضبط المتهمين بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس.

وذكر شهود عيان أن 3 أشخاص يستقلون توك توك، توقفوا أمام المحل الخاص بالقتيل، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه المجني عليه داخل المحل، باستخدام سلاح ناري آلي، وفروا هاربين.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم التوصل إلى هوية الجناة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، "م. ي " يمتلك سوبر ماركت، أثناء ممارسة عمله أطلق عليه أحد الأشخاص النار وفر هاربا، بمساعدة شخصين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.