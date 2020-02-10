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تجديد حبس تشكيل عصابى فى سرقة السيارات بحدائق القبة

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:34 م
تجديد حبس تشكيل عصابى فى سرقة السيارات بحدائق القبة متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، بأن كلًا من خليفة ص، 40 سنة، سائق والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 6671 لسنة 2014م 6 أكتوبر ثان / جيزة " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام حبس جزئي "سرقة " بإجمالي حبس 5 سنوات و6 أشهر، محمد ك، 43 سنة، سائق والسابق اتهامه في القضية رقم 3465 لسنة 2016م الشيخ زايد / جيزة " أموال عامة "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5379 لسنة 2017م الشيخ زايد / جيزة " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنتين، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
 
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم د ل ج 987 ماركة كيا برايد كحلي اللون موديل 1996 والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 894 لسنة 2020م جنح مصر الجديدة بتاريخ 29/1/2020 بلاغ وفاء.م، 59 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
 
 
بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بـأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان اخفائهما بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.
 
 
 
 
 

 


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